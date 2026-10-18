वायरल वीडियो: नोएडा में बोनट पर दो युवकों को लटकाकर दौड़ाई कार, सेक्टर-18 की सड़क पर बाल-बाल बचे लोग

पुलिस सीज की कार

पुलिस ने गाजियाबाद नंबर की कार को सीज कर दिया है। वायरल वीडियो में कार के बोनट पर लटके दोनों युवक खुद को संभालने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। उनके आसपास से कई वाहन गुजर रहे हैं। अचानक हुए इस घटनाक्रम के कारण सड़क पर चल रहे वाहन चालकों की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आती है। इससे कुछ देर के लिए जाम जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इसके बावजूद कार चालक अन्य वाहनों के बीच से तेजी से निकलता हुआ आगे बढ़ जाता है।