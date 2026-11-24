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ग्रेटर नोएडा (संवाद)।

तुगलपुर गांव में सीवर लाइन, खुले सीवर और गंदगी से ग्रामीण परेशान हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। इस संबंध में शोभित चौधरी ने प्राधिकरण के अधिकारियों से गांव की समस्याओं पर ध्यान देने की मांग की है। उनका कहना है कि गांवों का विकास भी शहर के विकास जितना ही जरूरी है।

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