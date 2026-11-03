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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Service lane at Delta-1 metro station has come apart

Noida News: डेल्टा-1 मेट्रो स्टेशन की सर्विस लेन उखड़ी

Tue, 03 Nov 2026 07:42 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 07:42 PM IST
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Service lane at Delta-1 metro station has come apart
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर डेल्टा 1 मेट्रो स्टेशन के पास टूटी सड़क।संवाद
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। डेल्टा-1 मेट्रो स्टेशन के पास हाल ही में बनाई गई सर्विस लेन की हालत खराब होने लगी है। सड़क पर जगह-जगह पानी जमा हो रहा है। पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से जलभराव की समस्या बनी हुई है। वहीं, कई जगहों से सड़क की निर्माण सामग्री भी उखड़ने लगी है। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बनने के महज चार दिन बाद ही इसकी हालत खराब होने लगी है। निवासी सुभाष भाटी ने बताया कि निकासी का उचित इंतजाम नहीं होने से सड़क पर जगह-जगह पानी जमा हो रहा है। उन्होंने प्राधिकरण से निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने, जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने और सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है।
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