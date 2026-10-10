Noida News: मानसिक स्वास्थ्य पर सेमिनार आयोजित

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नोएडा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर शनिवार को सेक्टर-110 स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी में तनाव से ठहराव की ओर विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और भावनात्मक संतुलन पर विचार साझा किए। कनेक्टेड माइंड्स की विशेषज्ञ ऋतु भारद्वाज ने मानसिक परेशानियों पर खुलकर बात करने और जरूरत पड़ने पर मदद लेने की अपील की। वहीं, डॉ. भारत कृष्ण खुंटिया ने बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद और संतुलित दिनचर्या के महत्व पर जोर दिया।