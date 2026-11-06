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Noida News: खाली बोतलें प्रीमियम की, शराब सस्ती वाली... बार में चल रहा था फर्जीवाड़ा

Fri, 06 Nov 2026 08:46 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 08:46 PM IST
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- सेक्टर-62 के बार के बेसमेंट में मिला अवैध शराब का जखीरा, 157 खाली बोतलें भी बरामद, मैनेजर समेत चार गिरफ्तार
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- बोतल चिबास की, शराब 8 पीएम की...बार में चल रहा था बड़ा खेल
नोएडा के बार में अवैध शराब परोसते पकड़ा गया प्रबंधक समेत चार
नोएडा। सेक्टर-62 स्थित नोएडा वन के माल्ट एंड मिथ्स बार में अवैध शराब परोसने का बड़ा खेल चल रहा था। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को बार में छापा मारा। टीम ने बार मैनेजर और तीन बार टेंडरों को गिरफ्तार कर इस मामले का खुलासा किया। टीम को बार के बाहर स्थित बेसमेंट के कमरे से हरियाणा मार्का शराब मिली। इसके साथ ही भारी मात्रा में शराब और प्रीमियम ब्रांड की खाली बोतलें भी बरामद हुईं।
आबकारी निरीक्षक अभिनव शाही को सूचना मिली थी कि बार में बाहर से अवैध शराब लाई जा रही है। तलाशी के दौरान लोअर बेसमेंट-1 के एक कमरे में विदेशी शराब, वाइन और बीयर का स्टॉक मिला। बरामद ब्लैक डॉग स्कॉच व्हिस्की की बोतल पर हरियाणा और पंजाब में बिक्री प्रतिबंधित होने का उल्लेख था। उस पर यूपी आबकारी का होलोग्राम भी मौजूद नहीं था। आरोपी 1000 रुपये से कम एमआरपी वाली 8 पीएम व्हिस्की जैसी सस्ती शराब भरते थे। वे इसे चिवास रीगल, जॉनी वॉकर, ग्लेनफिडिच और एब्सोल्यूट जैसे प्रीमियम ब्रांड की खाली बोतलों में भरते थे।
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अवैध शराब का जखीरा : पार्टी बुकिंग के दौरान इन्हीं बोतलों से ग्राहकों को शराब परोसी जाती थी। मौके से शराब की 223 भरी बोतलें बरामद हुईं। इसके अलावा 14 वाइन की बोतलें और बीयर के 56 कैन भी मिले। टीम को दो पिंट और प्रीमियम ब्रांड की 157 खाली बोतलें भी मिलीं।
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आरोपियों की पहचान और कार्रवाई : टीम ने शराब के परिवहन में इस्तेमाल की जा रही मारुति इग्निस कार जब्त की। कार से 8 पीएम व्हिस्की की 12 बोतलें बरामद हुईं। गिरफ्तार आरोपियों में बार मैनेजर राजेश सिंह शामिल हैं। बारटेंडर अविनाश कुमार सिंह, प्रसून कुमार और अनीश सिंह पुंडीर भी गिरफ्तार हुए हैं। एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।












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