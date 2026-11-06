Noida News: खाली बोतलें प्रीमियम की, शराब सस्ती वाली... बार में चल रहा था फर्जीवाड़ा

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- बोतल चिबास की, शराब 8 पीएम की...बार में चल रहा था बड़ा खेलनोएडा के बार में अवैध शराब परोसते पकड़ा गया प्रबंधक समेत चारनोएडा। सेक्टर-62 स्थित नोएडा वन के माल्ट एंड मिथ्स बार में अवैध शराब परोसने का बड़ा खेल चल रहा था। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को बार में छापा मारा। टीम ने बार मैनेजर और तीन बार टेंडरों को गिरफ्तार कर इस मामले का खुलासा किया। टीम को बार के बाहर स्थित बेसमेंट के कमरे से हरियाणा मार्का शराब मिली। इसके साथ ही भारी मात्रा में शराब और प्रीमियम ब्रांड की खाली बोतलें भी बरामद हुईं।आबकारी निरीक्षक अभिनव शाही को सूचना मिली थी कि बार में बाहर से अवैध शराब लाई जा रही है। तलाशी के दौरान लोअर बेसमेंट-1 के एक कमरे में विदेशी शराब, वाइन और बीयर का स्टॉक मिला। बरामद ब्लैक डॉग स्कॉच व्हिस्की की बोतल पर हरियाणा और पंजाब में बिक्री प्रतिबंधित होने का उल्लेख था। उस पर यूपी आबकारी का होलोग्राम भी मौजूद नहीं था। आरोपी 1000 रुपये से कम एमआरपी वाली 8 पीएम व्हिस्की जैसी सस्ती शराब भरते थे। वे इसे चिवास रीगल, जॉनी वॉकर, ग्लेनफिडिच और एब्सोल्यूट जैसे प्रीमियम ब्रांड की खाली बोतलों में भरते थे।