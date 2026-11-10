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Noida News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को मिली जमानत

Tue, 10 Nov 2026 06:11 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 06:11 PM IST
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sdg
(अदालत से)
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार कर धमकी देने के आरोपी जतिन को अदालत ने जमानत दे दी। थाना सूरजपुर में मुकदमा दर्ज है। पीड़िता का आरोप था कि मेडिकल स्टोर चलाने वाले जतिन ने छह महीने तक उससे संबंध बनाए और शादी का वादा किया, लेकिन अब शादी से मुकर रहा है। आरोपी के अधिवक्ता दलील दी वह निर्दोष है और उसने शादी का कोई आश्वासन नहीं दिया। पीड़िता पक्ष पांच लाख रुपये नकद मांग रहा था। इनकार पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई थी। एफआईआर में घटना की तारीख और समय का उल्लेख नहीं है। कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है और पीड़िता बालिग है।

वहीं अभियोजन ने कहा कि आरोपी ने शादी का आश्वासन देकर संबंध बनाए और शादी की बात पर पीड़िता का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। गर्भवती होने पर आरोपी ने गर्भपात की दवा खिलाई और बाद में शादी से इनकार कर दिया। अदालत ने केस डायरी में संकलित साक्ष्य देखकर कहा कि इस स्तर पर प्रथम दृष्टया यह प्रतीत नहीं होता कि संबंध का एकमात्र आधार शादी का वादा था। मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना जमानत का आधार पर्याप्त माना।
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