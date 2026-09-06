Noida News: फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 09:32 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 09:32 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-113 थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक ने शनिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सेक्टर-74 स्थित केपटाउन सोसाइटी में रहने वाले अमन गुप्ता ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। रविवार को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन को सौंप दिया गया। हालांकि परिजन की ओर से पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली।
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