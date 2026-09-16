Noida News: ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर तीन लोगों से 29.72 लाख हड़पे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश से कम समय में मोटा मुनाफा कमाने का लालच तीन लोगों को भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप के जरिये लोगों को अपने जाल में फंसाया और अलग-अलग खातों में रकम जमा कराई। तीन मामलों में पीड़ितों से कुल 29.72 लाख रुपये की ठगी कर ली। साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।सेक्टर-59 निवासी एक शख्स ने पुलिस को बताया कि फेसबुक पर एक महिला ने उनसे संपर्क किया था। उसने जीआरजीसी ग्लोबल कैपिटल में निवेश करने पर अच्छा मुनाफा मिलने की बात कही। भरोसा होने पर सत्यपाल ने संबंधित वेबसाइट पर पंजीकरण कराया। इसके बाद अलग-अलग बैंक खातों में रकम भेजने का सिलसिला शुरू हुआ। 8 सितंबर से 24 अक्तूबर 2025 के बीच उन्होंने कुल 13.50 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।वहीं एक सेवानिवृत्त शिक्षिका ने पुलिस से शिकायत की है कि वह एक व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिये कथित ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़ीं। ग्रुप में निवेश पर मुनाफे के दावे किए जाते थे। शुरुआत में उन्हें निवेश पर लाभ दिखाया गया। इसके बाद अधिक मुनाफे का लालच देकर लगातार रकम लगाने के लिए कहा गया। विश्वास में आकर उन्होंने 9.40 लाख रुपये जमा कर दिए।वहीं सेक्टर-115 निवासी एक महिला इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन काम और ट्रेडिंग से जुड़ा विज्ञापन देखकर वह आरोपियों के संपर्क में आईं। बाद में उन्हें व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से कथित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया। शुरुआत में छोटे भुगतान कर भरोसा कायम किया गया। इसके बाद वेबसाइट पर बढ़ा हुआ मुनाफा दिखाकर ज्यादा रकम जमा कराई गई। कुल 6.82 लाख रुपये देने के बाद निकासी की कोशिश की तो खाता ब्लॉक कर दिया गया। डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि तीनों मामलों में बैंक खातों, लेनदेन और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है।