Noida News: खेल मैदान बचाओ अभियान को मिला लड़पुरा ग्रामीणों का समर्थन

- अक्टूबर तक निर्माण कार्य रोकने का प्राधिकरण का दावा, बच्चों को मैदान में तैयारी की अनुमति- ग्रामीणों ने हॉकी स्टेडियम को जीबीयू में शिफ्ट करने की मांग उठाईसंवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। सेक्टर-37 स्थित जोनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्षेत्रीय खेल परिसर में हॉकी स्टेडियम बनाए जाने के विरोध में चल रहे ‘खेल मैदान बचाओ’ जनजागरण अभियान को बृहस्पतिवार को जेवर विधानसभा क्षेत्र के लड़पुरा गांव के ग्रामीणों का समर्थन मिला। अभियान की शुरुआत एक दिन पहले एच्छर गांव से हुई थी।खेल मैदान बचाओ समिति के सदस्य सतेंद्र नागर ने बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ सुनील के साथ हुई वार्ता में अधिकारियों ने फिलहाल अक्टूबर तक निर्माण कार्य रोकने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि युवाओं की फिजिकल तैयारी को देखते हुए मैदान खोल दिया गया है। उनकी मांग है कि अक्टूबर के बाद भी क्षेत्रीय खेल परिसर की मौजूदा स्थिति बरकरार रखने और प्रस्तावित हॉकी स्टेडियम को गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) में स्थानांतरित किया जाए। समिति के सदस्य मुकेश चौधरी व दीपक भाटी का कहना है कि निर्माण से हजारों बच्चों और युवाओं की खेल एवं रोजगार संबंधी तैयारियां प्रभावित होंगी।किसान बलजीत भाटी, इंद्राज नागर, मिंटू ने कहा कि हॉकी स्टेडियम निर्माण का फैसला वापस होने तक अभियान जारी रहेगा।