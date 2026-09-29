Noida News: सार्थक की गेंदबाजी ने जिताया मैच
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 06:39 PM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 06:39 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सिटी हॉक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड पर खेले गए 40 ओवर के क्रिकेट मुकाबले में ओडिना इलेवन ने अजमल खान क्रिकेट क्लब को 89 रन से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ओडिना इलेवन ने 37.2 ओवर में 160 रन बनाए। जवाब में अजमल खान क्रिकेट क्लब की टीम 16.2 ओवर में 71 रन पर ऑलआउट हो गई। ओडिना इलेवन की जीत में सार्थक चेची ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने तीन ओवर में 13 रन देकर पांच विकेट लिए। शानदार गेंदबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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