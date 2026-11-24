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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर डेल्टा-1 में प्राधिकरण की स्व-गणना प्रक्रिया को लेकर आरडब्ल्यूए ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत सेक्टर में जगह-जगह स्क्रीन लगाई गई हैं। इनके माध्यम से लोगों को स्व-गणना की प्रक्रिया समझाई जा रही है। स्क्रीन पर वीडियो दिखाकर पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। आरडब्ल्यूए का उद्देश्य लोगों की उलझन और सवालों को दूर करना है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष प्रमोद भाटी ने बताया कि इस पहल से अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि सही जानकारी मिलने से सेक्टरवासी स्वयं आगे आएंगे। साथ ही स्व-गणना प्रक्रिया में भागीदारी करेंगे।