वीडियो: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा रूसी सेना का विमान, कल हुई थी लैडिंग, अब भी रनवे पर है खड़ा

मंगलवार को लैंडिंग करने के बाद से यह विमान एयरपोर्ट के रनवे पर ही खड़ा है। रूसी आर्मी के विमान की लैंडिंग को लेकर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है राष्ट्रपति पुतिन जब भारत आएं तो उनका विमान भी दिल्ली की जगह नोएडा एयरपोर्ट पर ही लैंड कराया जाए। इसके बाद वह नोएडा से दिल्ली जाएं। ऐसे में एयरपोर्ट प्रबंधन ने भी विभागीय स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।