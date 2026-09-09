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वीडियो: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा रूसी सेना का विमान, कल हुई थी लैडिंग, अब भी रनवे पर है खड़ा

Wed, 09 Sep 2026 04:57 PM IST
Akash Dubey माई सिटी रिपोर्टर, यमुना सिटी
माई सिटी रिपोर्टर, यमुना सिटी Published by: Akash Dubey Updated Wed, 09 Sep 2026 04:57 PM IST
सार

रूसी सेना का विमान नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। यह किसी दूसरे देश की आर्मी के विमान की पहली लैंडिंग बताई जा रही है, इसे राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है।

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Russian Army aircraft lands at Noida International Airport
एयरपोर्ट पर खड़ा विमान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रूसी सेना के विमानों ने लैंडिंग की है। एयरपोर्ट के लिए यह पहला मौका है, जब किसी दूसरे देश की सेना के विमान को यहां लैंड कराया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आगामी दिनों में भारतीय दौरा भी होना है, ऐसे में सैन्य एयरक्रॉफ्ट की इस लैंडिंग को काफी अहम माना जा रहा है।

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दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन होना है। रूसी राष्ट्रपति का भी इस सम्मेलन में शामिल होना लगभग तय है और वह सम्मेलन का हिस्सा रहेंगे। उनके संभावित भारतीय दौरे से पहले मंगलवार सुबह लगभग 5:30 बजे रूसी सेना का विमान आईएल-76 नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा है।

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मंगलवार को लैंडिंग करने के बाद से यह विमान एयरपोर्ट के रनवे पर ही खड़ा है। रूसी आर्मी के विमान की लैंडिंग को लेकर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है राष्ट्रपति पुतिन जब भारत आएं तो उनका विमान भी दिल्ली की जगह नोएडा एयरपोर्ट पर ही लैंड कराया जाए। इसके बाद वह नोएडा से दिल्ली जाएं। ऐसे में एयरपोर्ट प्रबंधन ने भी विभागीय स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

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