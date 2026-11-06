Noida News: सरकारी स्कूलों में अब रोबोटिक्स और नवाचार की पढ़ाई

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-455 स्कूलों में स्मार्ट क्लास, 82 में कंप्यूटर लैब स्थापितराजकीय इंटर कॉलेज में तैयार होगी अटल टिंकरिंग लैबमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सरकारी स्कूलों में अब विज्ञान की पढ़ाई केवल किताबों और प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहेगी। विद्यार्थियों को तकनीक, रोबोटिक्स और नवाचार से जोड़ने के लिए स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके तहत जिले के पहले राजकीय इंटर कॉलेज में रोबोटिक्स और मैथ्स लैब पहले से संचालित हैं। अब यहां अटल टिंकरिंग लैब तैयार की जा रही है। इसके शुरू होने से विद्यार्थियों को नए प्रयोग करने और अपने वैज्ञानिक विचारों को मॉडल के रूप में विकसित करने का मौका मिलेगा।जिले के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा का दायरा भी बढ़ रहा है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत 455 स्कूलों में स्मार्ट क्लास तैयार की गई हैं, जबकि 82 स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित की गई हैं। स्मार्ट क्लास में डिजिटल सामग्री, वीडियो और प्रेजेंटेशन के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। वहीं, कंप्यूटर लैब में विद्यार्थियों को तकनीक की बुनियादी जानकारी दी जा रही है।राजकीय इंटर कॉलेज की रोबोटिक्स लैब में विद्यार्थियों को तकनीकी मॉडल और रोबोट बनाने की जानकारी दी जा रही है। मैथ्स लैब में गतिविधियों और प्रयोगों के माध्यम से गणितीय अवधारणाएं समझाई जा रही हैं। अटल टिंकरिंग लैब शुरू होने से विद्यार्थियों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रचनात्मक प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। इससे उनमें तार्किक क्षमता, जिज्ञासा और समस्या समाधान की समझ विकसित होगी।राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल मोहित वशिष्ट ने बताया कि अटल टिंकरिंग लैब के लिए जगह निर्धारित कर ली गई है। अगले एक से दो महीने में लैब बनकर तैयार हो जाएगी।