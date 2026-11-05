Noida News: सड़क पर कूड़े-धूल का कब्जा

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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गोल्डन आई से ऐस एस्पायर सोसाइटी के सामने वाली सड़क पर लंबे समय से सफाई नहीं हुई है। सड़क पर धूल-मिट्टी और कूड़ा जमा होने से निवासियों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। वाहनों के गुजरने से धूल उड़ती है, जिससे लोगों को प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में ऐस एस्पायर एओए ने प्राधिकरण से शिकायत की है। अध्यक्ष हरि शंकर नायक ने सीईओ को पत्र भेजकर नियमित सफाई कराने और संबंधित कर्मचारियों को निर्देश देने की मांग की है। ब्यूरो

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