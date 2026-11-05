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Noida News: सड़क पर कूड़े-धूल का कब्जा

Thu, 05 Nov 2026 06:43 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 06:43 PM IST
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Roads overrun by trash and dust
ग्रेनो वेस्ट के गोल्डन आई से ऐस एस्पायर के सामने वाली सड़क पर फैला कूड़ा।स्रोत निवासी
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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गोल्डन आई से ऐस एस्पायर सोसाइटी के सामने वाली सड़क पर लंबे समय से सफाई नहीं हुई है। सड़क पर धूल-मिट्टी और कूड़ा जमा होने से निवासियों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। वाहनों के गुजरने से धूल उड़ती है, जिससे लोगों को प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में ऐस एस्पायर एओए ने प्राधिकरण से शिकायत की है। अध्यक्ष हरि शंकर नायक ने सीईओ को पत्र भेजकर नियमित सफाई कराने और संबंधित कर्मचारियों को निर्देश देने की मांग की है। ब्यूरो
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