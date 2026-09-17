Noida News: राइजिंग हीरोज 18 रन से जीती

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-140 स्थित सुपर स्पोर्ट्स क्रिकेट मैदान में बुधवार रात को एसएससीजी मिडवीक नाइट लीग सीजन-15 का लीग मैच खेला गया। मुकाबले में राइजिंग हीरोज ने 18 विकेट से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्लगर्स क्लब ने 9 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए राइजिंग हीरोज ने 2 विकेट गवां कर 199 रन बना लिए। राइजिंग हीरोज के सूरज चौहान नाबाद 109 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने।