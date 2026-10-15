फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Revised tender dates for the PMU for project monitoring

Noida News: प्रोजेक्टों की निगरानी के लिए पीएमयू के लिए बदली निविदा की तारीखें

Thu, 15 Oct 2026 10:28 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 10:28 PM IST
विज्ञापन
Revised tender dates for the PMU for project monitoring
- अधिकारियों का कहना, प्री-बिड में आए सुझावों को निस्तारित करने में हुई देरी से बदली गईं तारीखें
विज्ञापन


माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में विकास कार्यों की निगरानी के लिए बन रही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) के बनने में देरी होगी। इसकी वजह प्री-बिड बैठक में आई आपत्ति-सुझाव के निस्तारण में हुई देरी है। अब 23 अक्तूबर तक एजेंसियां बिड कर सकेंगी। ग्रेनो प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक 28 सितंबर तक आवेदन के बाद 14 अक्तूबर को प्री-क्वालिफिकेशन बिड खुलनी थी। संशोधन जारी कर अब प्राधिकरण ने पीएमयू के लिए बिड करने के लिए नई तारीख 23 अक्तूबर कर दी है। प्री-क्वालिफिकेशन बिड अब 26 अक्तूबर रहेगी। इससे पहले प्री-बिड बैठक में उठे बिंदुओं का निस्तारण प्राधिकरण करेगा।

अधिकारियों का कहना है कि करीब 380 वर्गकिमी में फैले ग्रेटर नोएडा में विकास कार्यों की सघन निगरानी के लिए इस पीएमयू की जरूरत है। ग्रेटर नोएडा का विस्तार लगातार हो रहा है। करीब 95 सेक्टर, 124 गांव इसमें शामिल हैं। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर यह पीएमयू बनाई जानी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed