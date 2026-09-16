Noida News: पक्की सड़क के इंताजर में निवासी

विज्ञापन



यमुना सिटी।

जेवर के मेवला गोपालगढ़ स्थित ग्राम सचिवालय के पास बनी कच्ची सड़क को स्थानीय निवासियों ने पक्की सड़क बनाने की मांग की है। निवासियों का कहना है कि बारिश के दौरान यह सड़कें कीचड़ से भर जाती है, जिससे आवाजाही करने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासी भूदेव, सलीम और घनश्याम ने बताया कि वाहन चालकों के लिए यह रास्ता मुश्किल भर हो जाता है। बारिश के दौरान यहां से वाहन नहीं निकल पाते हैं। इसके अलावा पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार स्थानीय जिम्मेदार से ग्राम पंचायत के सामने सड़क बनाने की मांग की गई है, लेकिन अब तक सड़क नहीं बनाई गई। ब्यूरो



फोटो....