Noida News: बेसमेंट में जलभराव, गंदगी से परेशान निवासी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:46 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 06:46 PM IST
विज्ञापन
फोटो-
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी के बेसमेंट में लंबे समय से पानी भरा हुआ है। पिलरों के बीच कूड़ा-कचरा और सड़ा हुआ पानी जमा है। निवासी अशोक कुमार कौशिक ने बताया कि शिकायत के बावजूद मेंटेनेंस टीम समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। गंदे पानी के कारण डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं, लगातार जलभराव से बिल्डिंग की नींव कमजोर होने की आशंका भी बनी हुई है। निवासियों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से मामले का संज्ञान लेकर बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने और बेसमेंट की सफाई व जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है।
विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी के बेसमेंट में लंबे समय से पानी भरा हुआ है। पिलरों के बीच कूड़ा-कचरा और सड़ा हुआ पानी जमा है। निवासी अशोक कुमार कौशिक ने बताया कि शिकायत के बावजूद मेंटेनेंस टीम समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। गंदे पानी के कारण डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं, लगातार जलभराव से बिल्डिंग की नींव कमजोर होने की आशंका भी बनी हुई है। निवासियों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से मामले का संज्ञान लेकर बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने और बेसमेंट की सफाई व जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है।