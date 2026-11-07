Noida News: निराश्रित पशुओं से निवासी परेशान

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यमुना सिटी (संवाद)। सेक्टर-22डी स्थित अफोर्डेबल फ्लैट्स सोसाइटी में निराश्रित पशुओं की बढ़ती संख्या से निवासी परेशान हैं। आए दिन गोवंश के परिसर में घुसने और कुत्तों के झुंड घूमने से आवाजाही प्रभावित हो रही है। निवासी विनोद और मनीष ने बताया कि गोवंश काफी देर तक परिसर में घूमते रहते हैं। वहीं, कुत्तों के झुंड से बच्चों और बुजुर्गों में डर बना रहता है। सुबह-शाम अधिक परेशानी होती है। परिवार बच्चों को अकेले बाहर भेजने से भी कतराते हैं।