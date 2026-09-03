Noida News: किसान चौक पर टूटी सड़क और धूल से परेशान निवासी
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 08:35 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 08:35 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट के निवासी किसान चौक के पास टूटी सड़क और धूल से परेशान है। निवासियों का कहना है कि किसान चौक पर प्राधिकरण अंडरपास का निर्माण करा रहा है। अंडरपास के ऊपर से वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया, लेकिन वहां की रोड़ बुरी तरह टूट चुकी है। जो जाम का कारण बन रही है। साथ ही टूटी रोड के कारण धूल उड़ रही है। इससे बाइक सवार और आसपास की सोसाइटियों में रहने वाले निवासी परेशान है। निवासी अमित गुप्ता ने पानी का छिड़काव करने की मांग की है। गौड़ सिटी वन के सामने सर्विस रोड पर यातायात डायवर्ट किया गया है। उसकी भी मरम्मत की जाए। ब्यूरो
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