Noida News: कस्बे में 10 से 11 घंटे कटौती से लोग परेशान
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 09:51 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 09:51 PM IST
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रबूपुरा (संवाद)। रबूपुरा कस्बे में आए दिन हो रही 10 से 11 घंटे ही बिजली कटौती से व्यापारी और आमजन परेशान हो रहे हैं। एक ओर गर्मी और उमस उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है, वहीं बिजली सप्लाई का बुरा हाल है। जिसके बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने और ऐसा न होने पर उपकेंद्र का घेराव करने की चेतावनी दी है। लोगों का कहना है कि रखरखाव के नाम पर रोजाना कई-कई घंटे की अघोषित कटौती की जा रही है। लगातार ट्रिपिंग से घरों की बिजली के उपकरण भी खराब हो रहे हैं। कस्बे के लोगों ने बताया कि इस संबंध में विद्युत निगम के अधिकारियों से शिकायत की गई है लेकिन कोई सुधार नहीं हो पा रहा है।
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