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ग्रेटर नोएडा: सोसाइटी में छिपा उल्लुओं का परिवार, जोड़े के साथ तीन चूजे भी मिले; वन विभाग ने संभाला मोर्चा

Mon, 14 Sep 2026 05:48 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Mon, 14 Sep 2026 05:48 PM IST
सार

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ला रेजीडेंसिया सोसाइटी में उल्लुओं के परिवार का सफल रेस्क्यू किया गया। वन विभाग की टीम ने विशेषज्ञों की मदद से जोड़े और उनके तीन चूजों समेत सात उल्लुओं को सुरक्षित पकड़ लिया।
 

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Rescue of pair of owls by forest department in society of Greater Noida West
सुरक्षित रेस्क्यू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ला रेजीडेंसिया सोसाइटी में उल्लुओं के परिवार का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। वन विभाग की टीम ने विशेषज्ञों की मदद से सोसाइटी परिसर में मौजूद कुल सात उल्लुओं को सुरक्षित पकड़ लिया।



सोसाइटी में उल्लुओं की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। टीम ने सभी सात उल्लुओं को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान उल्लुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया।
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वन विभाग के अनुसार, अब सभी सात उल्लुओं को सोसाइटी से करीब 10 किलोमीटर दूर सूरजपुर वेटलैंड में छोड़ा जाएगा। यहां उन्हें प्राकृतिक वातावरण में रहने का सुरक्षित स्थान मिलेगा।
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फिलहाल सभी उल्लुओं का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है और उन्हें सूरजपुर वेटलैंड में छोड़ने की तैयारी की जा रही है।

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