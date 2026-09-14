ग्रेटर नोएडा: सोसाइटी में छिपा उल्लुओं का परिवार, जोड़े के साथ तीन चूजे भी मिले; वन विभाग ने संभाला मोर्चा

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ला रेजीडेंसिया सोसाइटी में उल्लुओं के परिवार का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। वन विभाग की टीम ने विशेषज्ञों की मदद से सोसाइटी परिसर में मौजूद कुल सात उल्लुओं को सुरक्षित पकड़ लिया।





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सोसाइटी में उल्लुओं की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। टीम ने सभी सात उल्लुओं को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान उल्लुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया।वन विभाग के अनुसार, अब सभी सात उल्लुओं को सोसाइटी से करीब 10 किलोमीटर दूर सूरजपुर वेटलैंड में छोड़ा जाएगा। यहां उन्हें प्राकृतिक वातावरण में रहने का सुरक्षित स्थान मिलेगा।फिलहाल सभी उल्लुओं का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है और उन्हें सूरजपुर वेटलैंड में छोड़ने की तैयारी की जा रही है।