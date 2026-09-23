Noida News: त्याग से निर्मल होती है मनुष्य की आत्मा
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 05:56 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 05:56 PM IST
विज्ञापन
रबूपुरा (संवाद)। जैन समाज के दस लक्षण महापर्व के आठवें दिन विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर उत्तम त्याग धर्म सभा भी आयोजित की गई। प्रेमचंद जैन ने लोगों को बताया कि सच्चा त्याग वही है जो बिना किसी फल की इच्छा के किया जाए। त्याग करने से आत्मा निर्मल होती है और मोक्ष मार्ग प्रकाशित होता है। दोपहर में पात्रता और मनी आर्य का संघ को आहार दान की भावना है। यह पर्व हमें इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है। इस दौरान प्रेमचंद जैन, चमन जैन, योगेश जैन, महेंद्र जैन आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन