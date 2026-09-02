Noida News: गौतमबुद्ध नगर जोन के जीएसटी संग्रह में रिकॉर्ड 38.01 प्रतिशत की वृद्धि

माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जोन का जीएसटी संग्रह बढ़ता जा रहा है। अगस्त में जोन के जीएसटी संग्रह में 38.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष अगस्त में जहां 1115.26 करोड़ का जीएसटी संग्रह रहा था। वहीं इस अगस्त जीएसटी संग्रह 1538.93 करोड़ रहा। जोन के जीएसटी संग्रह की वृद्धि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर से कई गुना अधिक रही है।जोन के अपर आयुक्त परीक्षित खटाना ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस अगस्त जीएसटी संग्रह 423.67 करोड़ अधिक रहा है। यह 38.01 प्रतिशत की वृद्धि है। राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी संग्रह की वृद्धि 14.80 प्रतिशत रही है। जबकि प्रदेश स्तर पर वृद्धि 18 प्रतिशत रही है। वहीं सचल दल ने भी 3.65 करोड़ का राजस्व जमा करवाया है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 12.15 करोड़ का जुर्माना वसूला जा चुका है। उनका कहना है कि व्यापारियों, विनिर्माण इकाइयों और सेवा प्रदाताओं के समय से भुगतान करने के कारण प्रदर्शन अच्छा रहा है।