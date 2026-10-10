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दनकौर। कोतवाली पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले गिरोह के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से सोने-चांदी के आभूषण, 7760 रुपये कैश और अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात सूचना मिली थी कि दनकौर रेलवे स्टेशन के पास कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान हारून निवासी एटा, रिजवान निवासी बुलंदशहर और निजाम निवासी कौशांबी के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने दनकौर क्षेत्र के शाहपुर खुर्द समेत आसपास के गांवों में पिछले कुछ महीनों के दौरान चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की। आरोपी दिन में घरों की रेकी करते थे और रात में चोरी करते थे। वह शुक्रवार को चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है।

संवाद न्यूज एजेंसी