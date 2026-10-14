Noida News: धूमधाम से निकाली गई राम बरात
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 07:40 PM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 07:40 PM IST
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रबूपुरा (संवाद)।
कस्बे में पारंपरिक रूप से भगवान राम की बरात धूमधाम से निकाली गई। अनाज मंडी स्थित रामोत्सव मैदान से शुरू हुई बरात मुख्य बाजार व विभिन्न मोहल्लों से होते हुए मैदान में आकर संपन्न हुई। इस दौरान झांकियां भी निकाली गईं। श्रद्धालुओं ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर बरात का स्वागत किया गया। इस दौरान विजय तायल, सुधीर गोयल, रोहित सिंघल और रूपलाल कौशिक समेत कई लोग मौजूद रहे।
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कस्बे में पारंपरिक रूप से भगवान राम की बरात धूमधाम से निकाली गई। अनाज मंडी स्थित रामोत्सव मैदान से शुरू हुई बरात मुख्य बाजार व विभिन्न मोहल्लों से होते हुए मैदान में आकर संपन्न हुई। इस दौरान झांकियां भी निकाली गईं। श्रद्धालुओं ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर बरात का स्वागत किया गया। इस दौरान विजय तायल, सुधीर गोयल, रोहित सिंघल और रूपलाल कौशिक समेत कई लोग मौजूद रहे।