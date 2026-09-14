बारिश से मौसम सुहाना: नोएडावासियों को गर्मी से मिली राहत, अधिकतम पारा 30 डिग्री हुआ दर्ज, जानें पूर्वानुमान
सोमवार शाम शहर में बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली और तापमान गिरा। मंगलवार व बुधवार को भी बारिश के आसार हैं। यमुना सिटी में उमस बढ़ी।
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सोमवार को धूप और बादलों की आवाजाही के बाद शाम होते-होते मौसम ने अचानक करवट ली और शहर के कई हिस्सों में करीब 20 मिनट तक झमाझम बारिश हुई। सेक्टर-46, 47, 48 और 49 समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। शाम में ठंडी हवा चलने से मौसम सुहाना हो गया।
मौसम विभाग के अनुसार, नाेएडा में 1.5 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश के बाद तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। विभाग के मुताबिक, मंगलवार और बुधवार को भी बारिश के आसार हैं। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।