बारिश से मौसम सुहाना: नोएडावासियों को गर्मी से मिली राहत, अधिकतम पारा 30 डिग्री हुआ दर्ज, जानें पूर्वानुमान

सोमवार को धूप और बादलों की आवाजाही के बाद शाम होते-होते मौसम ने अचानक करवट ली और शहर के कई हिस्सों में करीब 20 मिनट तक झमाझम बारिश हुई। सेक्टर-46, 47, 48 और 49 समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। शाम में ठंडी हवा चलने से मौसम सुहाना हो गया।

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