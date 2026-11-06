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Noida News: रेलवे ने चलाईं दो स्पेशल ट्रेनें

Fri, 06 Nov 2026 09:50 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 09:50 PM IST
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Railways ran two special trains
दादरी (संवाद)। रेलवे ने हावड़ा-दिल्ली रेल मार्ग पर दो स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इनमें से एक ट्रेन दिल्ली से अलीगढ़ और दूसरी गाजियाबाद से अलीगढ़ के बीच चलाई गई। गाजियाबाद-अलीगढ़ स्पेशल ट्रेन का संचालन तीन दिनों तक, जबकि दिल्ली-अलीगढ़ स्पेशल ट्रेन का संचालन 14 नवंबर तक किया जाएगा। यह जानकारी दादरी रेलवे स्टेशन अधीक्षक हेमंत कुमार ने दी।
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दिल्ली से चलने वाली स्पेशल ट्रेन सुबह 9:55 बजे दादरी स्टेशन पहुंची, जहां से स्टेशन पर मौजूद यात्री सवार हुए। वहीं, दूसरी ट्रेन रात 8 बजे दादरी स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर ट्रेन 5 मिनट रुककर सवारियां लेकर आगे रवाना हुई। यह ट्रेन साहिबाबाद, गाजियाबाद, मारीपत, दादरी, बोड़ाकी, अजायबपुर और दनकौर सहित सभी रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए यात्रियों को लेकर गई।
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