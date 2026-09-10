Noida News: डग्गामार बसों के जमावड़े से प्रभावित हो रही सार्वजनिक परिवहन सेवा

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संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। शहर के प्रमुख स्थानों पर डग्गामार बसों के जमावड़े से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। प्रतिबंध के बावजूद निजी बस चालक परी चौक से खुलेआम सवारियां उठा रहे हैं। इससे रोडवेज और सिटी बस सेवा को राजस्व का नुकसान हो रहा है। निगम की ओर से कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग को कई बार पत्र लिखा जा चुका है।परी चौक पर पुलिस चौकी के सामने निजी बसों से सवारियां बैठाने पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद यहां पूरे दिन निजी बसों का जमावड़ा लगा रहता है। चालक और परिचालक पुलिस चौकी के पास ही सवारियां बैठाते नजर आते हैं। बसों के खड़े होने और सवारियां बैठाने से परी चौक के साथ अंसल मॉल के सामने भी यातायात प्रभावित होता है। रोडवेज चालकों का आरोप है कि सवारियां बैठाने को लेकर निजी बसों के चालक और परिचालक कई बार उनके साथ अभद्रता कर चुके हैं। इसकी शिकायत अधिकारियों से की जा चुकी है। डग्गामार बसों के कारण निगम को हर माह लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान होने की बात भी कही जा रही है।ग्रेटर नोएडा डिपो की एआरएम समीना अंजुम ने बताया कि परी चौक पर डग्गामार बसों के संचालन से रोडवेज को हर माह लाखों रुपये की क्षति हो रही है। मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है। कई बार रोडवेज बसों को भी सवारियां बैठाने से रोका जाता है, जिससे संचालन प्रभावित होता है।