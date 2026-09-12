Noida News: किसान महापंचायत के लिए निठारी में जनसंवाद
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 08:32 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 08:32 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-30 स्थित निठारी के राधाकृष्ण मंदिर में भारतीय किसान यूनियन ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान 14 सितंबर को प्राधिकरण पर होने वाली किसान महापंचायत की तैयारी को लेकर जनसंवाद बैठक हुई। जिलाध्यक्ष अशोक भाटी ने महापंचायत को सफल बनाने की अपील की। ग्रामीणों ने बारात घर, बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रधानी और जिला पंचायत व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाई। अशोक भाटी ने संजय अंबावता को जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। ग्रामीणों ने महापंचायत में बड़ी संख्या में पहुंचने का संकल्प लिया।
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