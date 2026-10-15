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Noida News: कैंसर की रोकथाम के बारे में बताया

Thu, 15 Oct 2026 04:51 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 04:51 PM IST
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Provided information about cancer prevention
दादरी (संवाद)। एनटीपीसी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में कैंसर जागरूकता के अवसर पर कैंसर जागरूकता स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को कैंसर की रोकथाम, समय पर पहचान तथा कार्डियो पल्मोनरी के जीवन रक्षक महत्व के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम मणिपाल अस्पताल के सहयोग हुआ। डॉ. कुंदन ने विद्यार्थियों को कैंसर जागरूकता के विषय में जानकारी दी। प्रधानाचार्य पूनम दुआ ने बताया कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक रहना चाहिए। समय-समय पर जांच करानी चाहिए।
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