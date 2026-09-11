Noida News: सिक्का कर्मिक ग्रीन्स में एओए चुनाव को लेकर विरोध, प्रक्रिया पर उठे सवाल

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-78 स्थित सिक्का कर्मिक ग्रीन्स सोसाइटी में तीन साल बाद होने जा रहे एओए चुनाव को लेकर विवाद बढ़ गया है। एसकेएस एक्टिव टीम से जुड़े निवासियों ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे नियम विरुद्ध बताया है। उनका आरोप है कि बिल्डर पर नोएडा प्राधिकरण का 100 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है और सोसाइटी को अब तक ओसी-सीसी नहीं मिली है। करीब 30 से 40 करोड़ रुपये के विकास कार्य भी अधूरे हैं। निवासियों के मुताबिक, उप निबंधक, गाजियाबाद ने 23 जुलाई के पत्र में ओसी-सीसी, कोरम और सुविधाओं से जुड़े मुद्दों का निस्तारण कर निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। आरोप है कि समाधान से पहले ही चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। हालांकि करीब 300 सदस्य चुनाव में शामिल हो चुके हैं। टीम ने चुनाव रोकने की मांग की है।

- एसकेएस एक्टिव टीम ने चुनाव रोकने की मांग की, करीब 300 सदस्य प्रक्रिया में शामिल