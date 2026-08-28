Noida News: सेक्टर-38 ए और 18 के कियोस्क आवंटन के लिए प्रस्ताव मांगे

-नोएडा प्राधिकरण ने जारी की ईओआई, पहले प्राधिकरण के तीन टेंडर जा चुके हैं खालीमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर-38 ए और सेक्टर-18 में बने कियोस्क आवंटन को नोएडा प्राधिकरण ने एक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) जारी कर प्रस्ताव मांगे हैं। प्राधिकरण प्रस्ताव के आधार पर 10 साल के लिए आवंटन पर निर्णय लेगा। इसके पहले इन दोनों कियोस्क मार्केट के संचालन, रखरखाव के लिए एजेंसी चयन को किए गए तीन टेंडर खाली गए थे। इन टेंडर में दोनों जगहों के कियोस्क को अलग-अलग आवंटित न करके सामूहिक रूप से किराए पर देने की योजना थी। कई शर्तें भी शामिल थीं। अब शर्तों में कुछ ढील देने के साथ प्राधिकरण सेक्टर-18 में मोबाइल ट्रक भी कियोस्क के साथ लगवाने का मौका देने की तैयारी की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग से सूचना जारी कर 17 सितंबर तक प्रस्ताव मांगे गए हैं।सेक्टर-18 मार्केट में तिकुनिया पार्क के सामने 15 और सेक्टर-38 ए में जीआईपी और बोटेनिकल गार्डेन के बीच 19 कियोस्क नोएडा प्राधिकरण ने बनवाए हैं। पूर्व में किए गए टेंडर में आवेदन करने वाली एजेंसी के लिए सेक्टर-18 के लिए करीब 11 लाख तो सेक्टर-38 ए के लिए 12 लाख रुपये आवेदन के साथ धरोहर राशि तय की गई थी। प्राधिकरण ने सेक्टर-38 ए के 19 कियोस्क का सालाना शुरुआती किराया 1,28,25,600 रुपये रखा था। सेक्टर-18 के 15 कियोस्क के लिए सालाना किराया 1,17,60000 रुपये तय किया गया था।