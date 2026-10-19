Noida News: रबूपुरा में निकली महाकाली की शोभायात्रा
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 08:16 PM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 08:16 PM IST
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रबूपुरा (संवाद)। नवमी पर श्री महाकाली कमेटी के तत्वावधान में 76वीं महाकाली की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। अनाज मंडी स्थित गंगा मंदिर से शुरू हुई यात्रा का जौनमाना चामुंडा मंदिर पर पूजन हुआ। कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरी यात्रा में गणेश, शेरावाली, बांके बिहारी और राधा-कृष्ण की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। दूसरी ओर गांव भाईपुर ब्राह्मनान में जय मां काली कमेटी द्वारा 16वीं विशाल काली शोभायात्रा निकाली गई। देवी मंदिर से शुरू हुई यात्रा में द्रौपदी चीर हरण, मां गंगा, आदिशक्ति और भगवान परशुराम की झांकियों के साथ शिव तांडव ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। मां काली के स्वरूप में सुमित और अंकुर शर्मा ने भक्तों को आशीर्वाद दिया।
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