Noida News: महाकाली की निकाली शोभायात्रा
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 06:26 PM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 06:26 PM IST
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रबूपुरा (संवाद)। नवरात्र के छठे दिन श्री स्कंदमाता महाकाली कमेटी ने महाकाली की शोभायात्रा निकाली। शोभायात्रा अनाज मंडी स्थित गंगा मंदिर से शुरू हुई। इसमें सुंदर झांकियां सजाई गईं और डीजे भी शामिल रहा। इससे पहले जौनमाना चामुंडा मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। शोभायात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए अनाज मंडी पहुंची। यहां शोभायात्रा का समापन हुआ। भारत गोयल, विशाल गर्ग, यश गर्ग, तनुज शर्मा, याजवेंद्र भाटी और चिराग सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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