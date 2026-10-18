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Noida News: बिलासपुर में निकली मां काली की शोभायात्रा

Sun, 18 Oct 2026 08:37 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Sun, 18 Oct 2026 08:37 PM IST
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Procession of Goddess Kali taken out in Bilaspur
बिलासपुर (संवाद)। कस्बे में सप्तमी पर मां काली की शोभायात्रा निकाली गई। इसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक धीरेंद्र सिंह ने किया। शोभायात्रा पंचायती धर्मशाला से शुरू हुई। यह मुख्य बाजार से होते हुए शिव मंदिर पर समाप्त हुई। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य सुनील भाटी, नगर पंचायत अध्यक्ष लता संजय चेची, पूर्व अध्यक्ष सुधीर नागर और व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रदीप गोयल मौजूद रहे। इनके अलावा विपिन चौहान, प्रधानाचार्या ममता शर्मा, अनुपम और काली मेला कमेटी के अध्यक्ष व संयोजक विपिन चौहान भी उपस्थित रहे।
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