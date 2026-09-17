Noida News: खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों से परेशानी
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 07:20 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 07:20 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर चाई-4 स्थित आदर्श विहार सोसाइटी में कई स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं। इससे रात के समय रास्तों पर अंधेरा छाया रहता है। निवासी प्रमोद प्रधान ने बताया कि सोसाइटी में कई जगह स्ट्रीट लाइटें खराब हैं। कुछ लाइटें जलती ही नहीं हैं, जबकि कुछ थोड़ी देर जलने के बाद बंद हो जाती हैं। इससे रात में आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि रात के समय जरूरी काम होने पर भी लोग बाहर निकलने से परहेज करते हैं। निवासियों ने संबंधित विभाग से खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक कराने की मांग की है, ताकि रात में रास्तों पर पर्याप्त रोशनी बनी रहे।
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर चाई-4 स्थित आदर्श विहार सोसाइटी में कई स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं। इससे रात के समय रास्तों पर अंधेरा छाया रहता है। निवासी प्रमोद प्रधान ने बताया कि सोसाइटी में कई जगह स्ट्रीट लाइटें खराब हैं। कुछ लाइटें जलती ही नहीं हैं, जबकि कुछ थोड़ी देर जलने के बाद बंद हो जाती हैं। इससे रात में आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि रात के समय जरूरी काम होने पर भी लोग बाहर निकलने से परहेज करते हैं। निवासियों ने संबंधित विभाग से खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक कराने की मांग की है, ताकि रात में रास्तों पर पर्याप्त रोशनी बनी रहे।