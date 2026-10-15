Noida News: दादरी से नोएडा समेत कई रूटों पर चलेंगी निजी बसें, परमिट के लिए आवेदन

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संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। दादरी से नोएडा तक सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। दादरी से सूरजपुर, फेस-2 और नोएडा सेक्टर-6 तक निजी बस सेवा दोबारा शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए छह से अधिक निजी बस संचालकों ने परमिट के लिए आवेदन किया है। आवश्यक दस्तावेज पूरे होने और परमिट मिलने के बाद इन रूटों पर बसों का संचालन शुरू हो सकेगा। इससे यात्रियों को बार-बार ऑटो बदलने और अधिक किराया खर्च करने से राहत मिल सकती है।इस रूट पर पहले 150 से अधिक निजी बसें चलती थीं। भंगेल में फ्लाईओवर निर्माण के दौरान रास्ता बंद होने के कारण बस सेवा ठप हो गई थी। करीब पांच साल से बसें नहीं चलने के कारण यात्रियों को आवागमन के लिए ऑटो पर निर्भर रहना पड़ रहा है। पहले हर 15 मिनट में बस उपलब्ध होती थी। अब फ्लाईओवर पर यातायात शुरू होने के बाद बस सेवा बहाल करने की उम्मीद बढ़ी है।तीन ऑटो बदलने पर खर्च होते हैं 60 से 80 रुपयेवर्तमान में दादरी से नोएडा सेक्टर-6 तक पहुंचने के लिए यात्रियों को तीन चरणों में ऑटो बदलना पड़ता है। पहले दादरी से सूरजपुर, फिर सूरजपुर से सेक्टर-37 और अंत में सेक्टर-37 से सेक्टर-6 जाना होता है। इस सफर में 60 से 80 रुपये तक किराया खर्च होता है। निजी बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को सीधी और किफायती परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है।निजी बस संचालक सूरज भाटी ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकांश रूटों पर सिटी ई-बसें चल रही हैं, लेकिन दादरी रूट पर अभी यह सुविधा नहीं है। इस मार्ग पर यात्रियों की संख्या अच्छी है। इसलिए बस सेवा दोबारा शुरू करने के लिए परमिट लेने का प्रयास किया जा रहा है। कई अन्य संचालक भी इसके लिए आवेदन कर चुके हैं।निजी बस संचालक जिले सिंह ने बताया कि दादरी से नोएडा का रूट काफी पुराना है। इस पर दिनभर यात्रियों का आवागमन रहता है। परमिट मिलने पर बस संचालन शुरू करने की अच्छी संभावनाएं हैं। इससे यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ बस संचालकों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।मिट्टी की जांच के बाद तय होंगी दादरी बस स्टैंड की मंजिलेंग्रेटर नोएडा (संवाद)। दादरी बस स्टैंड का निर्माण पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर किया जाएगा। भवन निर्माण से पहले जमीन की मिट्टी की जांच कराई जाएगी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही भवन की मंजिलों की संख्या तय होगी। इसके बाद निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। एआरएम सिकंदराबाद दिनेश कुमार ने बताया कि बस स्टैंड के भवन निर्माण का टेंडर अभी जारी नहीं हुआ है। टेंडर से पहले की आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। मिट्टी की जांच समेत अन्य तैयारियां पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।