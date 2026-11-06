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Noida News: 11 साल बाद शिक्षकों की पदोन्नति की तैयारी

Fri, 06 Nov 2026 08:16 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Fri, 06 Nov 2026 08:16 PM IST
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Preparations for teachers' promotions after 11 years
यमुना सिटी (संवाद)। जेवर क्षेत्र के सरकारी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। करीब 11 साल के लंबे इंतजार के बाद शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए जेवर ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त मुदगल के निर्देशन में शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार कराई जा रही है। पदोन्नति की उम्मीद से शिक्षकों में खुशी का माहौल है।
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खंड शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त मुदगल ने बताया कि पदोन्नति के लिए शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार की जा रही है। इसमें शिक्षकों की वरिष्ठता और कार्यप्रणाली को आधार बनाया जा रहा है। सूची तैयार होने के बाद इसके आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र शिक्षकों का चयन किया जाएगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि जेवर ब्लॉक में इससे पहले वर्ष 2015 में शिक्षकों की पदोन्नति हुई थी। इसके बाद से ही शिक्षक पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। करीब 11 साल बाद प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी से शिक्षकों को पदोन्नति मिलने की उम्मीद जगी है।
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