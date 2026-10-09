Noida News: शारदीय नवरात्र की तैयारियां तेज, बाजारों में रौनक बढ़ी

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रबूपुरा। 11 अक्तूबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र को लेकर कस्बे और ग्रामीण इलाकों में उत्साह का माहौल है। बाजारों में रौनक बढ़ गई है। दुकानदारों ने पूजा-सामग्री की दुकानें सजा ली हैं। चुनरी, मां की पोशाकें, मुकुट, मालाएं और मूर्तियां श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही हैं। दुकानदार वीरेंद्र गर्ग, महेश शर्मा और हिमांशु मित्तल ने बताया कि श्रद्धालुओं ने खरीदारी शुरू कर दी है। रबूपुरा-रुस्तमपुर मार्ग पर स्थित जौनमाना चामुंडा मंदिर और देवी मंदिर में भी विशेष सजावट हो रही है। मंदिर कमेटी ने बताया कि माता रानी के दरबार की भव्य सजावट उनके स्वरूप के अनुसार की जाएगी। नवरात्र में प्रतिदिन अलग-अलग प्रकार के प्रसाद का भोग लगेगा और विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होंगे।

दीपक सिंघल