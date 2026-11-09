Noida News: गोवर्धन पूजा की तैयारियां पूरी, मंगलवार को होगी पूजा

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रबूपुरा (संवाद)। कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार को घरों और मंदिरों में गोवर्धन महाराज की पूजा-अर्चना की जाएगी। इसके साथ ही अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाएगा। श्रद्धालु गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा करेंगे। मंदिरों में अन्नकूट का प्रसाद तैयार कर भगवान को भोग लगाया जाएगा और श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। आचार्य हरीश अप्रैल महाराज के अनुसार, गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त मंगलवार शाम 6:40 बजे से रात 8:15 बजे तक है। प्रतिपदा तिथि मंगलवार शाम 5:40 बजे से शुरू होकर बुधवार रात 8:15 बजे तक रहेगी।