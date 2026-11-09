Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Preparations for Govardhan Puja are complete; the puja will take place on Tuesday.

Noida News: गोवर्धन पूजा की तैयारियां पूरी, मंगलवार को होगी पूजा

Mon, 09 Nov 2026 06:00 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Mon, 09 Nov 2026 06:00 PM IST
विज्ञापन
Preparations for Govardhan Puja are complete; the puja will take place on Tuesday.
रबूपुरा (संवाद)। कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार को घरों और मंदिरों में गोवर्धन महाराज की पूजा-अर्चना की जाएगी। इसके साथ ही अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाएगा। श्रद्धालु गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा करेंगे। मंदिरों में अन्नकूट का प्रसाद तैयार कर भगवान को भोग लगाया जाएगा और श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। आचार्य हरीश अप्रैल महाराज के अनुसार, गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त मंगलवार शाम 6:40 बजे से रात 8:15 बजे तक है। प्रतिपदा तिथि मंगलवार शाम 5:40 बजे से शुरू होकर बुधवार रात 8:15 बजे तक रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed