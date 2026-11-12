Noida News: ग्रेटर नोएडा में 21 छठ घाटों की तैयारी तेज, टीमें जुटीं

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सीईओ रवि कुमार एनजी के आदेश पर सभी आठ सर्किल में प्रोजेक्ट की टीमों ने काम कराए। इसके लिए सर्वे भी सीईओ के आदेश पर शुक्रवार को किया गया। यूसुफपुर चकशाहेबेरी में घाट तैयार हो गया है। वहीं सेक्टर-10, तिकोना पार्क निराला एस्टेट, सेक्टर टेकजोन-4 और ग्राम सूरजपुर के छठ पूजा स्थल भी संतोषजनक स्थिति में तैयार कर लिए गए हैं। सेक्टर नॉलेज पार्क-1, आईईसी कॉलेज के पास सिविल से संबंधित कार्य पूर्ण हो चुके हैं। ब्रह्मपुर गजरौला उर्फ नवादा का घाट भी तैयार है।इसके अलावा सेक्टर म्यू-एक, सेक्टर म्यू-2, सेक्टर ज्यू-1 (ईडब्ल्यूएस सोसाइटी के अंदर) में भी छठ पूजा घाट तैयार कराए गए हैं। सेक्टर म्यू-2 में पार्क के अंदर, सेक्टर म्यू-3 (ब्लॉक-ए और ब्लॉक-बी) और सेक्टर ज्यू-3 के ब्लॉक-सी के घाट भी पूरी तरह संवर गए हैं। ओमीक्रॉन-1, ओमीक्रॉन-2, ओमीक्रॉन-3, ओमीक्रॉन-1ए (मंदिर के समीप) और ओमीक्रॉन-1ए (काली बिल्डिंग के अंदर) के घाटों पर भी साफ-सफाई और रंगाई का काम देर शाम तक चालू रहा। ब्यूरो