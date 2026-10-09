फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Pragyan Public School emerged as the overall winner.

Noida News: प्रज्ञान पब्लिक स्कूल रहा ओवरऑल विजेता

Fri, 09 Oct 2026 07:51 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 07:51 PM IST
विज्ञापन
Pragyan Public School emerged as the overall winner.
नोएडा। इंडस वैली पब्लिक स्कूल में इंसाइट कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न अंतर विद्यालयी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसका विषय रहा दृष्टिकोणों की सीमाओं से परे संभावनाओं की एक विस्तृत दुनिया। प्रज्ञान पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इंसाइट प्रतियोगिता में ओवरऑल ट्रॉफी के विजेता रहे।इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के साथ-साथ उनमें रचनात्मकता, तार्किक चिंतन,अभिव्यक्ति-कौशल, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना था। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed