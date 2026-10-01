Noida News: साढ़े पांच घंटे बिजली गुल, लोग परेशान

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ग्रेटर नोएडा। शाहबेरी क्षेत्र में बुधवार देर रात करीब तीन बजे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। करीब साढ़े पांच घंटे बाद बृहस्पतिवार सुबह 8:30 बजे बिजली बहाल होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। लंबे समय तक बिजली नहीं रहने से घरों में पानी की मोटर नहीं चल सकी, जिससे लोगों को रोजमर्रा के कामकाज में परेशानी हुई।शाहबेरी स्थित साईं गार्डन निवासी अमित ने बताया कि बुधवार रात अचानक बिजली चली गई। सुबह तक आपूर्ति बहाल नहीं होने से पानी की मोटर नहीं चल सकी और टंकियां नहीं भर पाईं। इससे लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि पानी की मोटर नहीं चलने के कारण घरेलू कामकाज भी प्रभावित हुए।स्थानीय निवासियों के अनुसार, क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर पानी की व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसलिए बिजली कटौती की स्थिति में जल्द आपूर्ति बहाल किया जाना जरूरी है। सुबह बिजली आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली।