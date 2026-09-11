Noida News: म्याना में झूल रहे बिजली के तार, हादसे का खतरा

विज्ञापन



यमुना सिटी (संवाद)। जेवर के म्याना गांव में कई स्थानों पर बिजली के तार नीचे झूल रहे हैं। इससे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद बिजली विभाग की ओर से समस्या का समाधान नहीं कराया जा रहा है।ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से तार सामान्य ऊंचाई से काफी नीचे लटके हुए हैं। गांव की गलियों और रास्तों से रोजाना छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। नीचे झूलते तारों से बड़े वाहनों के लिए खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का दावा है कि कुछ दिन पहले झूलते तारों की वजह से एक ट्रक चालक के साथ घटना भी हो चुकी है। इसके बावजूद तारों को ऊंचा नहीं किया गया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से जल्द तारों को दुरुस्त कराने की मांग की है।

फोटो-