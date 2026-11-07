Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Power cuts increase the burden of diesel generator (DG) expenses on residents of Mahagun Mywoods.

Noida News: बिजली कटौती के साथ महागुन मायवुड्स के निवासियों पर बढ़ रहा डीजी खर्च का बोझ

Sat, 07 Nov 2026 06:39 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 06:39 PM IST
विज्ञापन
Power cuts increase the burden of diesel generator (DG) expenses on residents of Mahagun Mywoods.
ग्रेटर नोएडा वेस्ट ​स्थित महागुन माईवुड्स सोसाइटी ।  फाइल फोटो
- बिना सूचना बिजली आपूर्ति बंद होने से घरेलू कामकाज प्रभावित, अतिरिक्त खर्च उठाने को मजबूर निवासी
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुन मायवुड्स सोसाइटी में बार-बार बिजली कटौती से निवासी परेशान हैं। बिना पूर्व सूचना आपूर्ति बंद होने पर लोगों को डीजी (डीजल जनरेटर) पर निर्भर होना पड़ता है। इससे बिजली की परेशानी के साथ अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है।

शनिवार दोपहर करीब ढाई बजे बिजली आपूर्ति ठप हो गई। करीब डेढ़ घंटे बाद शाम चार बजे आपूर्ति बहाल हुई। इस दौरान निवासियों को डीजी के सहारे रहना पड़ा। निवासियों का कहना है कि हर दूसरे दिन बिजली कटौती से घरेलू कामकाज, ऑनलाइन मीटिंग और घर से काम करने वाले लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। एनपीसीएल की ओर से कटौती की पूर्व सूचना भी नहीं दी जाती। एओए अध्यक्ष अनिल वर्मा ने कहा कि बिना सूचना बिजली कटने पर डीजी चलाना पड़ता है, जिसका अतिरिक्त खर्च निवासियों को उठाना पड़ता है। नियमित बिजली बिल देने के बावजूद लोगों पर यह बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने एनपीसीएल से कटौती से पहले सूचना देने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed