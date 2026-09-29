Noida News: अफोर्डेबल फ्लैट सोसाइटी के पार्कों का रखरखाव बदहाल

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यमुना सिटी (संवाद)। सेक्टर-22डी स्थित प्राधिकरण की अफोर्डेबल फ्लैट सोसाइटी के पार्कों में नियमित सफाई और रखरखाव नहीं होने से निवासी परेशान हैं। पार्कों में जगह-जगह घास उगी है और समय पर छंटाई नहीं होने से स्थिति खराब होती जा रही है। इससे लोग पार्कों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। निवासी राहुल और मनीष ने बताया कि पार्कों में नियमित सफाई नहीं होती और घास की भी समय पर कटाई नहीं कराई जाती। लंबे समय से रखरखाव प्रभावित होने के कारण पार्कों की स्थिति खराब है। निवासियों ने नियमित सफाई, घास की छंटाई और जरूरी रखरखाव कराने की मांग की है।

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