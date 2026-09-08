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ग्रेनो स्कूल मामला: छात्रों से मारपीट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की कार्रवाई

Tue, 08 Sep 2026 05:42 PM IST
Rahul Kumar Tiwari माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Tue, 08 Sep 2026 05:42 PM IST
सार

ग्रेटर नोएडा के खेड़ी गांव स्थित स्कूल में छात्रों के विवाद के बाद घुसे युवकों ने चार छात्रों से मारपीट की थी। घटना का वीडियो वायरल होने पर सूरजपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
 

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Police arrested two accused in Greater Noida school assault case
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ग्रेटर नोएडा के गांव खेड़ी स्थित स्कूल में छात्रों के बीच विवाद को लेकर मारपीट वाले के मामले में सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने सोमवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान खेड़ी गांव निवाली प्रमोद कुमार (35) व शुभम (24) के रूप में हुई है। आरोपियों ने 12वीं के छात्रों के साथ स्कूल में घुसकर मारपीट की थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

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खेड़ी गांव स्थित एमसी गोपीचंद इंटर कॉलेज में शिक्षक दिवस के मौके पर स्कूल में छात्रों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि इसी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने 10वीं कक्षा के छात्र लीली को थप्पड़ मार दिया था। लीली ने इसकी जानकारी अपने भाई व 12वीं के छात्र आदित्य सिंह को दी। आदित्य ने थप्पड़ मारने वाले छात्र से लीली को थप्पड़ मारने का कारण पूछा और इसका विरोध किया।
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आरोप है कि इस बात से नाराज थप्पड़ मारने वाले छात्र ने अपने पिता प्रमोद को स्कूल बुला लिया। इसके बाद प्रमोद के साथ आठ से दस युवक स्कूल परिसर में पहुंच गए। सभी ने स्कूल में घुसते ही छात्रों के साथ मारपीट शुरू की गई थी। चार छात्रों के साथ मारपीट होने की बात सामने आई थी। घटना के बाद सभी मौके से चले गए थे। स्कूल परिसर में हुई मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया था। 
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तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी पंजीकृत की गई थी।वहीं कोतवाली प्रभारी संजय कुमार सिंह का कहना है कि मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।

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