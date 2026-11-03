Noida News: मां की सांसों से गर्भस्थ शिशु तक पहुंच रहा जहर

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। हवा में घुलता जहर केवल आम लोगों के फेफड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गर्भ में पल रही नई जिंदगी के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है। शहर में लगातार दूसरे दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 के पार रेड जोन में बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। जहरीली हवा के कारण गर्भ से जुड़ी जटिलता लेकर पहुंचने वाली महिलाओं में 10 से 15 फीसदी तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है।सेक्टर-128 के मैक्स हॉस्पिटल के ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी विभाग की डायरेक्टर डॉ. रेनू जैन के अनुसार, हवा में मौजूद पीएम 2.5 और पीएम 10 सांस के जरिये रक्तप्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं और एंडोथेलियल डिस्फंक्शन पैदा करते हैं, जिससे शरीर में सूजन होती है और रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और प्री-एक्लेम्पसिया (गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप की गंभीर स्थिति) का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा ये शरीर में इंसुलिन संवेदनशीलता को कम करते हैं, जिससे गर्भावस्था के दौरान शुगर अनियंत्रित होने लगता है।सेक्टर-110 स्थित यथार्थ अस्पताल की ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी विभाग की डायरेक्टर डॉ. रुचि भंडारी ने बताया कि बढ़ता प्रदूषण गर्भस्थ शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास को गंभीर रूप से बाधित करता है। यह गर्भपात, प्रीमेच्योर डिलीवरी और नवजात के कम वजन का कारण बनाता है। लंबे समय तक दूषित हवा के संपर्क में रहने से बच्चे में न्यूरो डेवलपमेंट डिले जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है।एक्यूआई अधिक रहने पर सैर या बाहरी गतिविधियों से बचें।बाहर निकलने पर एन-95 या उपयुक्त फेशियल मास्क का प्रयोग करें।अच्छी गुणवत्ता के एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें।एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और ब्लड प्रेशर व ब्लड शुगर की नियमित निगरानी करें।समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।