Noida News: चैंपियनशिप में प्रथम स्थान आने पर खिलाड़ियों को किया सम्मानित
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 05:37 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 05:37 PM IST
विज्ञापन
दादरी (संवाद)। आगरा में सीबीएसई कलेस्टर वॉलीबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने वाली बादलपुर स्थित एम पब्लिक स्कूल टीम को स्कूल प्रबंधन ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कोच संतोष कुमार ने बताया कि यह प्रतियोगिता 3 से 7 सितंबर तक हुई थी। इसमें 90 टिमों ने हिस्सा लिया था। निदेशक संजय गोयल, पूनम गोयल और प्रधानाचार्य दीप्ति माथुर ने टीम को सम्मानित किया।
विज्ञापन